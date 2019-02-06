7 лютого в Римі відбудеться 43-й черговий Конгрес УЄФА

43-й черговий Конгрес УЄФА пройде 7 лютого в столиці Італії. Конгрес є вищим керівним органом УЄФА, проводиться щорічно та є зустріччю делегатів усіх 55-ти національних асоціацій УЄФА.
Серед кандидатів до членів Виконкому УЄФА, що будуть обиратися під час конгресу, – представник України, президент федерації футболу Андрій Павелко.
Конгрес розпочнеться о 9.30 за центральноєвропейським часом і завершиться близько 13.00 (відповідно 10.30 та 14.00 за Києвом).
Головні теми порядку денного 43-го чергового Конгресу УЄФА:
- Річний звіт УЄФА.
- Звіти голів комітетів УЄФА.
- Вибори:
– президента УЄФА (чотирирічний мандат);
– Виконавчого комітету УЄФА (вісім членів, включаючи як мінімум одну жінку, із мандатами на чотири роки);
– Ради ФІФА (два віце-президенти ФІФА з мандатами на чотири роки, один рядовий член із мандатом на чотири роки й два рядові члени з мандатами на два роки).
- Затвердження нового представника Асоціації європейських клубів (АЄК) у Виконавчому комітеті УЄФА.
- Затвердження нових членів органів правосуддя УЄФА.
Вибори Виконавчого комітету УЄФА
Повний список кандидатів, які претендують на вісім місць у Виконавчому комітеті УЄФА (у тому числі мінімум одна жінка) на чотирирічний термін (2019-2023 роки). Відповідно до Статуту УЄФА, термін подання заявок збіг 7 грудня 2018 року – за два місяці до конгресу.
Жінка-кандидат до Виконкому УЄФА:
- Флоранс Ардуен* (Франція)
Кандидати на сім місць у Виконкомі УЄФА:
- Елдевін Бегіч (Боснія і Герцеговина)
- Кайрат Боранбаєв (Казахстан)
- Фернанду Гомеш* (Португалія)
- Арманд Дука (Албанія)
- Єспер Меллер-Крістенсен (Данія)
- Боріслав Михайлов* (Болгарія)
- Андрій Павелко (Україна)
- Луїс Рубіалес (Іспанія)
- Шандор Чаньї* (Угорщина)
- Давор Шукер* (Хорватія)
* – балотується на переобрання