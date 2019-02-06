7 лютого в Римі відбудеться 43-й черговий Конгрес УЄФА

43-й черговий Конгрес УЄФА пройде 7 лютого в столиці Італії. Конгрес є вищим керівним органом УЄФА, проводиться щорічно та є зустріччю делегатів усіх 55-ти національних асоціацій УЄФА.

Серед кандидатів до членів Виконкому УЄФА, що будуть обиратися під час конгресу, – представник України, президент федерації футболу Андрій Павелко.

Конгрес розпочнеться о 9.30 за центральноєвропейським часом і завершиться близько 13.00 (відповідно 10.30 та 14.00 за Києвом).

Головні теми порядку денного 43-го чергового Конгресу УЄФА:

Річний звіт УЄФА.

Звіти голів комітетів УЄФА.

Вибори:

– президента УЄФА (чотирирічний мандат);

– Виконавчого комітету УЄФА (вісім членів, включаючи як мінімум одну жінку, із мандатами на чотири роки);

– Ради ФІФА (два віце-президенти ФІФА з мандатами на чотири роки, один рядовий член із мандатом на чотири роки й два рядові члени з мандатами на два роки).

Затвердження нового представника Асоціації європейських клубів (АЄК) у Виконавчому комітеті УЄФА.

Затвердження нових членів органів правосуддя УЄФА.

Вибори Виконавчого комітету УЄФА

Повний список кандидатів, які претендують на вісім місць у Виконавчому комітеті УЄФА (у тому числі мінімум одна жінка) на чотирирічний термін (2019-2023 роки). Відповідно до Статуту УЄФА, термін подання заявок збіг 7 грудня 2018 року – за два місяці до конгресу.

Жінка-кандидат до Виконкому УЄФА:

Флоранс Ардуен* (Франція)

Кандидати на сім місць у Виконкомі УЄФА:

Елдевін Бегіч (Боснія і Герцеговина) Кайрат Боранбаєв (Казахстан) Фернанду Гомеш* (Португалія) Арманд Дука (Албанія) Єспер Меллер-Крістенсен (Данія) Боріслав Михайлов* (Болгарія) Андрій Павелко (Україна) Луїс Рубіалес (Іспанія) Шандор Чаньї* (Угорщина) Давор Шукер* (Хорватія)

* – балотується на переобрання