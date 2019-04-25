75 тисяч фунтів за дотик – Манчестер Юнайтед платить Санчесу шалені гроші через цікавий пункт в контракті

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес отримує солідні бонуси за кожен вихід на поле у футболці "червоних дияволів".

За умовами контракту з манкуніанським клубом чилієць отримує 75 тисяч фунтів за кожен вихід на поле у футболці Манчестер Юнайтед. Незважаючи на те, вийшов він на поле у старті чи на заміну.

Окрім цього, Алексіс заробляє 400 тисяч фунтів на тиждень, що є найвищим зарплатним показником у команді.

Сульшер хоче, щоб Алексіс Санчес покинув Манчестер Юнайтед

У вчорашньому матчі з Манчестер Сіті Уле Гуннар Сульшер хотів підсилити атаку команди та замінив Дарміана на Санчеса на 83-й хвилині. Чилієць у звітному матчі за 12 хвилин гри доторкнувся до м'яча лише один (1) раз та отримав свій грошовий бонус за вихід на поле.

До слова, Манчестер Юнайтед вчора вдома програв Манчестер Сіті.

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