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75-річна сусідка дає мені ляпаса, якщо я погано граю, – Мертенс

18:28 236 Читать на русском
75-річна сусідка дає мені ляпаса, якщо я погано граю, – Мертенс
Дріс Мертенс / ФК Наполі

Форвард Наполі Дріс Мертенс розповів про життя в Італії та любов місцевих жителів до футболу.

"Футбол в Італії – як чудова хвороба. Люди заражені цією любов'ю до спорту з дитинства і до старості. Моїй сусідці зверху близько 75 років. Щоранку вона мені каже: "Ти відмінно зіграв, хороший хлопчик". А якщо я зіграв погано, вона дає мені ляпаса і каже, що я міг проявити себе краще. У Бельгії такого немає!

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Через сім років відчуваю себе неаполітанцем. Тут у мене багато друзів. Люди бачать, що я роблю все можливе на полі і за його межами. Намагаюся жити так, як будь-який інший житель Неаполя. Це красиве місто. Я володію італійською мовою. Все ідеально", – цитує Мертенса Football Italia.

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Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Італія
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