Новоспечений форвард "червоних дияволів" Расмус Хьойлунд розповів в одній із данських телевізійних програм, що опинитися в таборі Манчестер Юнайтед було його дитячою мрією. 20-річний гравець показав свою дитячу записку, в якій було 5 пунктів із конкретними цілями.

"Я – фанат великого клубу": Хьойлунд зізнався, хто змусив його прейти в Манчестер Юнайтед

Під п'ятим пунктом значилася мета стати гравцем Ман Юнайтед. Хьойлунд написав цю записку в 10-річному віці, і відтоді вона зберігалася у його батьків. Про це інформує Daily Mail.

Також Расмус показав дитяче фото разом зі своїми братами – на ньому всі троє дітлахів одягнені у форму Манчестер Юнайтед. Зазначимо, що обидва рідні брати Расмуса зараз виступають у складі Копенгагена.

Хьойлунд обійшовся Манчестер Юнайтед у 75 млн євро. Саме стільки за данця виручила Аталанта.