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73-річний голкіпер став найбільш віковим футболістом в історії футболу

13:14 472 Читать на русском
73-річний голкіпер став найбільш віковим футболістом в історії футболу
Ісаак Хаїк / reuters

Воротар ізраїльського Ірон Ор Єгуда Ісаак Хаїк потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

73-річний Ісаак, якому на наступному тижні виповниться 74 роки, взяв участь у матчі четвертого дивізіону чемпіонату Ізраїлю між Маккабі Рамат Ган та Ірон Ор Єгуда.

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Хаїк зіграв на полі усі 90 хвилин, а його команда програла з рахунком 1:5. Представники Книги рекордів Гіннеса відразу після поєдинку зареєстрували досягнення ізраїльтянин та вручили йому відповідний сертифікат.

"Готовий зіграти ще один матч. Це досягнення є не тільки моєю гордістю, але і всього ізраїльського спорту", – передає слова Ісаака ABC. Зазначимо, що Хаїк побив рекорд Роберта Кармони, який в 2015 році з'явився на полі у 53-річному віці.

Теги
Світ Рекорди Книга рекордів Гіннеса
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