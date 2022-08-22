Колишній хавбек Тоттенхема Джеймі О'Хара впевнений, що МЮ сьогодні нахапає повну торбу м'ячів у матчі 3 туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Ставлю на рахунок 7:0. Манчестер Юнайтед перебуває у хаосі, Ліверпуль вже потирає руки.

Фани МЮ планують протест проти Глейзерів перед Ліверпулем – Клопп хоче технічної перемоги в разі форс-мажору

Вони не забили жодного гола в останніх двох матчах із Ліверпулем, програвши 4:0 та 5:0. Зараз вони стали ще гіршими. Тому скажу, що це буде абсолютне знищення, ось що станеться у понеділок увечері. 7:0 на користь Ліверпуля", – заявив О'Хара у коментарі TalkSPORT.

Нагадаємо, матч МЮ – Ліверпуль відбудеться сьогодні, початок о 22:00. "Червоні дияволи" розпочали сезон з ганебних поразок Брайтону (1:2) і Брентфорду (0:4), але й хлопці Клоппа поки не перемагали – нічиї проти Фулхема (2:2) та Крістал Пелас (1:1).

Манчестер Сіті вперше втратив очки у сезоні – Ньюкасл розписав нічию з "містянами" у перестрілці з шістьма голами