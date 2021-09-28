Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос відновився від пошкодження та розповів про проблеми зі здоров'ям, які він мав протягом останнього часу.

"Востаннє я виходив на поле ще 29 червня у поєдинку Євро-2020. Шість місяців я грав через біль. Я поговорю з Карло Анчелотті, якщо він вважатиме, що ще ризиковано грати і захоче почекати, я прислухаюсь до його думки і ми це проаналізуємо.

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Я знав, якщо я продовжу виступати, то я більше не зможу грати. Але це було складно зробити, адже у нас ще були чвертьфінал і півфінал Ліги чемпіонів", – цитує Крооса Marca з посиланням на Goal.

Нагадаємо, Тоні ще не провів жодного матчу у поточному сезоні, адже зазнав хірургічного втручання у серпні. Напередодні зустрічі з Шерифом Юрія Вернидуба в Лізі чемпіонів 31-річний німець повернувся до тренувань та навіть опинився в заявці мадридців.

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