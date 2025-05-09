Після виходу Тоттенхема та Манчестер Юнайтед до фіналу Ліги Європи стало відомо, що Англія отримає рекордну кількість учасників у Лізі чемпіонів наступного сезону – одразу шість команд, повідомляє MARCA.

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Обидва клуби не гарантували собі місце через АПЛ, але завдяки перемозі одного з них у фіналі автоматично забезпечать ще одну путівку для країни.

Таке стало можливим завдяки новому формату турніру: команди кваліфікуються через національний чемпіонат, коефіцієнт УЄФА та перемогу в Лізі Європи. Ліверпуль уже гарантував собі місце, Арсенал і Манчестер Сіті, Ньюкасл – майже на фініші, а Челсі претендує на п’яту квоту за коефіцієнтом.

Останній слот розіграють Тоттенхем і Манчестер Юнайтед у фіналі ЛЄ, який відбудеться 21 травня.

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