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6 голів, 1 вилучення, рясний снігопад та слід з УПЛ – в Америці зіграли найхолодніший матч в історії МЛС

12:45 951 Читать на русском
6 голів, 1 вилучення, рясний снігопад та слід з УПЛ – в Америці зіграли найхолодніший матч в історії МЛС
Поєдинок між Колорадо Рапідс і Портленд Тімберс видався засніженим

Поєдинок між Колорадо Рапідс і Портленд Тімберс, який відбувся у ніч на 3 березня, став найбільш холодним матчем в історії американського футболу.

Зустріч відбувалася у Денвері та завершилася результативною нічиєю з рахунком 3:3 у стартовому матчі сезону в МЛС, повідомляє AS.

Ібрагімовіч забив переможний гол за Лос-Анджелес Гелаксі у стартовому матчі сезону в МЛС

Стартовий свисток у зустрічі пролунав, коли температура на вулиці становила 18 градусів нижче нуля за Фаренгейтом ( 7 градусів морозу за Цельсієм). Таким чином, цей поєдинок став найбільш холодним в історії американської ліги.

Окрім цього, зустріч супроводжувалася рясним снігопадом через який довелося призупинити гру у середині другого тайму.

Поєдинок видався дуже багатим на голи, гольові нагоди та нерви. На 27-й хвилині гравець Колорадо отримав другу жовту картку та залишив свою команду у меншості. Матч завершився видовищною нічиєю з вилученням, нереалізованим пенальті та слідом з УПЛ. Наприкінці першого тайму забитим голом за Портленд відзначився екс-гравець Металіста Себастьян Бланко.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Теги
Головне Світ Себастьян Бланко Себастьян Бланко МЛС Колорадо Рапідс
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