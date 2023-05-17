"Іриски" можуть зіткнутися з судовим позовом у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів від суперників, якщо уникнуть вильоту з англійської Прем'єр-ліги цього сезону.

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Як повідомляє Mirror, в березні команду Миколенка звинуватили в порушенні фінансового фейр-плей. За останні три роки клуб зазнав приголомшливих збитків у 372 мільйони фунтів стерлінгів, що перевищує ліміт у 105 мільйонів фунтів стерлінгів. Евертон заперечує будь-які правопорушення і обіцяє "рішуче оскаржити" звинувачення, яке може призвести до вирахування очок, якщо буде доведено їхню провину.

Але це покарання – не єдиний можливий результат, оскільки Саутгемптон, Лестер, Лідс, Ноттінгем Форест і Бернлі також прагнуть отримати компенсацію. Суперники вважають, що недотримання "ірисками" фінансового фейр-плей завадило чесній боротьбі протягом сезону.

П’ять розгніваних клубів подали заявку на прискорення дисциплінарного слухання щодо Евертона, щоб будь-яке призначене покарання було застосовано до кінця поточного сезону. Джерело зазначає, що позов на 300 мільйонів подадуть команди, які вилетять разом з Саутгемптоном. Вони вважають, що матимуть право на відшкодування у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів кожен, що є приблизним доходом англійської Прем'єр-ліги за один сезон.

Наразі команда Шона Дайча посідає 17 сходинку у турнірній таблиці АПЛ. "Іриски" випереджають зону вильоту всього на один бал.

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