51-річний форвард Йокогами Міура продовжив контракт з клубом – надихаюча історія

Японський футбол інколи шокує своїми досягненнями.

Найстарший професійний футболіст в історії Кадзуйосі Міура продовжив контракт з японською Йокогамою ще на один рік, повідомляє BBC.

26 лютого форварду виповниться 52 роки. Для порівняння, Міура є ровесником легендарного італійського нападника Роберто Баджо, який завершив кар'єру ще в 2004 році.

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"Не маю наміру втрачати даремно ні хвилини, ні секунди. Хочу бути з футболом пліч-опліч кожен день, тренуватися на межі можливостей", – цитує Міуру BBC.

За всю кар'єру японець провів 580 матчів, в яких забив 174 м'ячі. Крім того, в його активі 89 матчів і 55 голів за збірну Японії. В 2018 році форвард не відзначався забитими м'ячами, зігравши 9 матчів.