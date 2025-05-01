Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі може бути в розпорядженні Хансі Фліка на матч-відповідь з Інтером.

Барселона сподівається повернути Роберта Лєвандовскі до гри вже 6 травня – саме тоді відбудеться матч-відповідь проти Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів, повідомляє журналіст Томаш Влодарчик.

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Зазначається, що клуб докладає максимум зусиль, аби поляк встиг відновитися після травми стегна, отриманої в поєдинку з Сельтою (4:3).

Лєвандовскі пропустив уже три матчі поспіль, однак його повернення могло б суттєво посилити атакувальний потенціал каталонців.

Поляк залишається ключовим гравцем Барси – у цьому сезоні на його рахунку 40 голів у 48 поєдинках. У Лізі чемпіонів він наразі посідає четверту позицію в списку найкращих бомбардирів з 11 забитими мʼячами.

Нагадаємо, доля путівки до фіналу вирішиться 6 травня у Мілані.

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