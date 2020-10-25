У Німеччині цього вікенду зробили заявку на одну з найгірших замін в історії футболу. Дейовайзіо Зеефейк провів на полі менше 5 хвилин, але встиг стати антигероєм матчу.

РБ Лейпциг у статусі лідера Бундесліги приймав Герту. Юліан Нагельсманн між матчами Ліги чемпіонів провів ротацію – вперше у стартовому складі з'явилися Александер Сьорлот і Джастін Клюйверт. "Бики" були явним фаворитом зустрічі, але значної переваги над суперником не мали. Перший тайм завершився нічиєю 1:1.

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Відразу по перерві наставник Герти Бруно Лаббадіа вирішив освіжити правий фланг оборони, випустивши туди новачка команди Дейовайзіо Зеефейка (прийшов з Гронінгена за 4 млн євро). Це рішення стало фатальним.

Нідерландський фулбек через хвилину перебування на полі отримав жовту картку – у підкаті в'їхав у ногу Нкунку. А ще через три хвилини Зеефейк зірвав перспективну атаку Лейпцига, підштовхнувши на швидкості того ж Нкунку. Епізод неочевидний, однак Тобіас Штілєр вирішив показати порушнику другу жовту та вилучити його.

Таким чином доробок Зеефейка на Ред Булл Арені виглядає так: один дотик до м'яча, один пас, два фоли та червона картка. Абсолютний провал... Найгірша заміна року, хоча Давід Луїс після червневого матчу АПЛ проти Ман Сіті може посперечатися.

У другому таймі Лейпциг внаслідок кількісної переваги вже домінував і дотиснув Герту – Забітцер реалізував пенальті (лідер РБ вперше зіграв після травми). Завдяки цій перемозі саксонці з 13 очками втрималися на першому місці Бундесліги. Баварія та Борусія Д підтискають – по 12 пунктів.

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