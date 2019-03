4 гравці Манчестер Юнайтед забили 10 та більше голів за сезон АПЛ вперше за 23 роки

Одразу 4 гравці Манчестер Юнайтед відзначаються хорошою результативністю у поточному сезоні чемпіонату Англії.

У матчі 32-го туру чемпіонату Англії між Манчестер Юнайтед та Уотфордом гравці "червоних дияволів" Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль відзначились голами, які стали для них 10-ми у поточному розіграші АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Відтак, цей сезон став першим з 1992/1993-го, коли одразу 4 гравці Манчестер Юнайтед забили 10 та більше голів протягом одного сезону АПЛ. Крім Рашфорда та Марсьяля цю позначку подолали Лукаку (11 голів) та Погба (12 голів).

Рашфорд встановив нове особисте досягнення в АПЛ

У сезоні 1992/1993 десять та більше голів забивали наступні футболісти: Ерік Кантона, Пол Скоулз, Енді Коул та Раян Гіггз.

