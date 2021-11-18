Форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про свій процес відновлення форми після шести місяців у лазареті.

"У мене зараз дуже інтенсивні тренування. Щодня проводжу по 4-5 годин у фітнес-центрі. Також стежу, як команда працює на полі.

Шахтар повідомив терміни повернення Мораєса

Надзвичайно важливо зрозуміти ідеї Роберто Де Дзербі, те, що він вимагає від нападників. Намагаюся бути дуже обережним і делікатно ставлюся до роботи. Погода вже не сприяє комфортним заняттям, утім намагаюся якомога швидше відновитися.

Завдяки завзятій щоденній праці та з Божою допомогою сподіваюся уже невдовзі тренуватися з командою. Не можу дочекатися моменту, коли вийду на поле в офіційних матчах", – розповів нападник у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, що Жуніор Мораєс зазнав важкої травми ще навесні, був прооперований і пропустив Євро-2020.

Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско