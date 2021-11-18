4-5 годин у фітнес-центрі: Мораєс почав інтенсивно працювати над поверненням форми
Форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про свій процес відновлення форми після шести місяців у лазареті.
"У мене зараз дуже інтенсивні тренування. Щодня проводжу по 4-5 годин у фітнес-центрі. Також стежу, як команда працює на полі.
Шахтар повідомив терміни повернення Мораєса
Надзвичайно важливо зрозуміти ідеї Роберто Де Дзербі, те, що він вимагає від нападників. Намагаюся бути дуже обережним і делікатно ставлюся до роботи. Погода вже не сприяє комфортним заняттям, утім намагаюся якомога швидше відновитися.
Завдяки завзятій щоденній праці та з Божою допомогою сподіваюся уже невдовзі тренуватися з командою. Не можу дочекатися моменту, коли вийду на поле в офіційних матчах", – розповів нападник у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, що Жуніор Мораєс зазнав важкої травми ще навесні, був прооперований і пропустив Євро-2020.
Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско