Дебютант третього за силою дивізіону – Лівий берег – спробує підвищитись у класі з допомогою легендарних українських футболістів.

Як відомо, одним з новачків цьогорічної Другої ліги стане київська команда Лівий берег. Про серйозність амбіцій клубу говорить склад команди, який сформували легендарні ветерани українського футболу.

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За інформацією Meta Ratings, серед інших команду у групі А третього за силою дивізіону представлятимуть: воротарі Віталій Рева і Антон Ситников, польові гравці Олександр Акименко, Віктор Берко, Сергій Воронін, Олександр Гуськов, Андрій Запорожан, Микола Іщенко, Олег Карамушка, Володимир Коваль, Павло Ксьонз, Василь Курко, Тарас Пінчук і Артем Старгородський.

Нагадаємо, Лівий берег минулого сезону у чемпіонаті України серед аматорів посів 6-ту сходинку у своїй групі.

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