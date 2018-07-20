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45-мільйонний новачок Реала Родріго покинув поле на руках лікаря після брутального фолу Феліпе Мело

13:13 2241 Читать на русском
45-мільйонний новачок Реала Родріго покинув поле на руках лікаря після брутального фолу Феліпе Мело
Родріго Сілва де Гоїс / фото із соцмереж

Майбутній новачок мадридського Реала, нападник Сантоса Родріго Сілва де Гоїс зазнав брудної атаки від хавбека Палмейраса Феліпе Мело в очному протистоянні команд.

17-річний форвард неприємно зіткнувся з бразильським ветераном, повідомляє Marca.

В матчі Сантоса проти Палмейраса Мело брутально "в'їхав" у коліно Родріго. Після зустрічі з відомим тафгаєм молодий талант довго не міг оговтатися і покинув поле на руках лікаря. Пізніше він повернувся на поле, але був замінений у другому таймі. Цікаво, що минулого року Феліпе Мело у схожому стилі сфолив проти ще однієї юної зірки – Вінісіуса, який вже перебрався на Бернабеу.

Нагадаємо, що Реал офіційно оформив трансфер Родріго в червні. "Вершкові" заплатять за нападника 45 млн євро. Ще 15 млн отримають посередники. До мадридців Родріго Сілва де Гоїс має приєднатися влітку 2019 року.

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