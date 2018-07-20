45-мільйонний новачок Реала Родріго покинув поле на руках лікаря після брутального фолу Феліпе Мело

Майбутній новачок мадридського Реала, нападник Сантоса Родріго Сілва де Гоїс зазнав брудної атаки від хавбека Палмейраса Феліпе Мело в очному протистоянні команд.

17-річний форвард неприємно зіткнувся з бразильським ветераном, повідомляє Marca.

В матчі Сантоса проти Палмейраса Мело брутально "в'їхав" у коліно Родріго. Після зустрічі з відомим тафгаєм молодий талант довго не міг оговтатися і покинув поле на руках лікаря. Пізніше він повернувся на поле, але був замінений у другому таймі. Цікаво, що минулого року Феліпе Мело у схожому стилі сфолив проти ще однієї юної зірки – Вінісіуса, який вже перебрався на Бернабеу.

Нагадаємо, що Реал офіційно оформив трансфер Родріго в червні. "Вершкові" заплатять за нападника 45 млн євро. Ще 15 млн отримають посередники. До мадридців Родріго Сілва де Гоїс має приєднатися влітку 2019 року.