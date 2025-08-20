Бразильський воротар Фабіо, який виступає за Флуміненсе, офіційно став гравцем із найбільшою кількістю матчів у світовій історії.

Шахтар може підписати ще одного бразильця – його ім'я ідентичне з історичною постаттю

Як повідомляє офіційний сайт Флуміненсе, рекордною стала гра проти колумбійської Америки де Калі, у якій Флуміненсе здобув перемогу 2:0. Цей поєдинок став для Фабіо 1391-м у професійній кар’єрі. Таким чином, 44-річний кіпер перевершив досягнення англійського голкіпера Пітера Шилтона, який раніше утримував рекорд із 1390 матчами.

За офіційними даними, саме Шилтон залишався багаторічним лідером, хоча сам екс-воротар наполягав, що провів на три зустрічі менше. Тепер Фабіо одноосібно очолює рейтинг, випередивши його на один матч.

Топ-5 гравців із найбільшою кількістю матчів у футболі:

1. Фабіо – 1391 матч

2. Пітер Шилтон – 1390 матчів

3. Кріштіану Роналду – 1284 матчі

4. Рожеріо Сені – 1265 матчів

5. Франтішек Планічка – 1187 матчів

Досягнення Фабіо відзначили й в самому Флуміненсе. Після фінального свистка президент клубу Маріо Біттенкур та віцепрезидент Маттеус Монтенегро вручили ветерану пам’ятну табличку та картину. Крім того, спеціально для рекордсмена було виготовлено символічний кубок.

Більшу частину своєї кар’єри Фабіо присвятив Крузейро, за який зіграв 976 матчів із 2005 до 2022 року. За Флуміненсе він виступає вже четвертий сезон і провів 235 поєдинків. Раніше на його шляху були також Васко да Гама (150 ігор) та Уніан Бандейранте-ПР (30 ігор).

Клуб АПЛ оголосив про гучне підписання головної сенсації КЧС