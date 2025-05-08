Ренн відмовився від варіанту продовження контракту з 40-річним Манданда, інформує Get French Football News. Контракт легенди Ліги 1 завершиться 30 червня 2025 року і не буде продовжений. Президент Ренна Арно Пуй дав ясно зрозуміти Манданда, що не запропонує йому нову угоду.

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Стів приєднався до клубу з Бретані влітку 2022 року і відтоді провів за "червоно-чорних" 101 матч. Статус Манданда як основного воротаря був анульований після підписання за 15 млн євро Бріса Самба з Ланса взимку.

Сам ветеран ще не визначився з подальшим розвитком своєї кар'єри. У нього є пропозиції від інших клубів, але він може завершити кар'єру і отримати адміністративну посаду.

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