Спекуляції щодо нового контракту Ламіна Ямаля з Барселоною близькі до завершення, повідомляє El Nacional.

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17-річний вундеркінд разом зі своїм агентом Жорже Мендешем досяг згоди з каталонським клубом щодо потенційної угоди. Щойно Ямалю виповниться 18 років, Барселона офіційно оголосить про продовження контракту з іспанцем і покладе край зазіханням ПСЖ та клубів Саудівської Аравії на гравця.

Новий контракт Ламіна Ямаля передбачає заробітну плату від 35 до 40 мільйонів євро за сезон, що навіть більше, ніж у Роберта Лєвандовскі. Така сума викликала суттєвий дискомфорт у деяких лідерів Барселони, які отримують менше за 17-річного вінгера. Проте частина гравців "блаугранас" розуміє, що Ламін є головною зіркою команди й заслужив таку суму завдяки своїм виступам.

Додамо, що в поточному сезоні Ямаль забив 15 голів та віддав 24 асисти у 49-х матчах за Барселону.

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