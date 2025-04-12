Після спроб ПСЖ переманити Ямаля до себе, в боротьбу за гравця планують вступити саудівські клуби. Неназвана команда з Близького Сходу вже підготувала пропозицію Барселоні у розмірі 400 мільйонів євро, повідомляє Fichajes.

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"Блаугранас" не мають і найменшого бажання продавати гравця. Проте фінансові проблеми можуть підштовхнути керівництво до рішення прийняти суму, що поб'є трансферний рекорд Неймара, який у 2017 році перейшов у ПСЖ за 222 мільйони євро.

Крім того, контракт Ямаля діє лише до 2026 року і каталонці досі перебувають на стадії перемовин з агентом іспанця Жорже Мендешем, який вимагає суттєвого підвищення зарплати для Ламіна.

Додамо, що в поточному сезоні Ямаль зіграв 43 матчі за Барселону. Він відзначився 14 голами та 21 асистом в усіх турнірах.

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