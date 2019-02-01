3 лютого розпочнеться приватна пошукова операція Сали

Пошуки літака, на борту якого був форвард Кардіффа Еміліано Сала, будуть відновлені за кілька днів.

За інформацією Sky Sports, у неділю стартує приватна пошукова операція футболіста Еміліано Сали та пілота, літак з якими зник над Нормандськими островами ввечері 21 січня.

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Повідомляється, що пошук будуть проводити за допомогою корабля FPV Movren. Керівником пошукової операції призначили Девіда Мірнса. Планують обстежити близько 25 квадратних миль.

Кошти на приватну пошукову операцію зібрали за допомогою краудфандингової платформи. За два дні збору на рахунок надійшло більше 300 тисяч фунтів. Зокрема, футболісти Ілкай Гюндоган, Адріен Рабйо, Корентен Толіссо та ще чимало відомих гравців долучилися до ініціативи.

До слова, 24 січня поліція Гернсі припинила активний пошук повітряного судна, який зник з радарів.

Нагадаємо, що приватний літак з Салою на борту зник безвісти в районі Нормандських островів. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю гравця та пілота досі нічого невідомо.

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