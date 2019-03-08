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3 гравці Челсі потрапили у збірну тижня в Лізі Європи – Педро може стати найкращим

13:15 79 Читать на русском
3 гравці Челсі потрапили у збірну тижня в Лізі Європи – Педро може стати найкращим
Педро проти Динамо / Chelsea

УЄФА назвав найкорисніших футболістів з перших матчів 1/8 фіналу та 4 претендентів на статус найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

17’ Педро Родрігес
65’ Вілліан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

Челсі вдома розгромив Динамо з рахунком 3:0 в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи, завдяки чому 3 гравці лондонської команди потрапили у збірну тижня. Захисники Давід Луїс і Давіде Дзаппакоста, а також хавбек Педро Родрігес опинилися в 11 найкращих за версією офіційного сайту УЄФА.

Водночас Педро також претендує на звання найкращого гравця тижня в турнірі. Його суперники в голосуванні: Родріго з Валенсії, Кевін Трапп з Айнтрахта та Ісмаїла Сарр з Ренна.

Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Педро Родрігес Педро Родрігес Челсі - Динамо
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