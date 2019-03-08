3 гравці Челсі потрапили у збірну тижня в Лізі Європи – Педро може стати найкращим

Ліга Європи — 10:34 803
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Україна втратила шанс наблизитися до Бельгії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
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Челсі – Динамо: 0 ударів у ворота, жах 5-х гравців і провал Хацкевича в матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 02:00 15894
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Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 00:58 14458
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УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плейАнглія — 7 бер 870
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглія — 7 бер 2904