3 гравці Челсі потрапили у збірну тижня в Лізі Європи – Педро може стати найкращим

УЄФА назвав найкорисніших футболістів з перших матчів 1/8 фіналу та 4 претендентів на статус найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Челсі вдома розгромив Динамо з рахунком 3:0 в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи, завдяки чому 3 гравці лондонської команди потрапили у збірну тижня. Захисники Давід Луїс і Давіде Дзаппакоста, а також хавбек Педро Родрігес опинилися в 11 найкращих за версією офіційного сайту УЄФА.

Водночас Педро також претендує на звання найкращого гравця тижня в турнірі. Його суперники в голосуванні: Родріго з Валенсії, Кевін Трапп з Айнтрахта та Ісмаїла Сарр з Ренна.