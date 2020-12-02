Гаель Кліши залишив свій підпис на контракті з ФК Серветт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Співпраця француза із швейцарським клубом розрахована до зваршення сезону 2021/22. Останнім місцем роботи Гаеля був турецький Істанбул Башакшехір, з яким вони попрощались влітку.

Кліши відомий своїми виступами в АПЛ за Арсенал та Манчестер Сіті. За збірну Франції оборонець зіграв понад 20 матчів. Після 8-ми турів чемпіонату Швейцарії Серветт залишається на дні турнірної таблиці.

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