Мілан розписав нульову нічию з Болоньєю. Команда Стефано Піолі зберігає лідерство, але за втраченими очками Інтер тепер відстає лише на один бал. Болюча невдача "россонері".

Господарі провели хорошу гру, завдавши 33 ударів. Як повідомляє Opta, Мілан вперше в історії (від початку збору статистики) не забив у матчі Серії А з такої кількості спроб.

Найближчим до гола був Леау, але жоден з його 8 ударів не став результативним. Добре попрацював голкіпер Болоньї – в активі Скорупскі 7 сейвів.