Форвард Вереса Михайло Сергійчук поділився враженнями від свого переможного удару у матчі 18-го туру проти Прикарпаття.

"30 років тренував цей удар і тут залетів. Загалом, важка була гра, важке поле. Радий, що вдалося забити і перемогли.

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У першому колі обіграли Прикарпаття – 3:0, тут тільки – 1:0. Але, що тут, що у Млинові – не поле, а город. Скоро картоплю будемо садити", – поділився Сергійчук у коментарі офіційному сайту Вереса.

Нагадаємо, форвард класним голом зі штрафного приніс перемогу рівнянам у зустрічі. Це дозволило Вересу набрати 36 очок та піднятись на друге місце. Сергійчук у поточному сезоні провів 12 матчів, відзначившись 3 голами.

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