30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧ

Кріштіану Роналду з голодом перемог і голів за збірну Португалії підходить до матчу проти України – стартового в рамках відбору Євро-2020. Чемпіон Європи на обох можливих рівнях серед іншого пам'ятає, як бити Андрія Шевченка чи забивати Андрію Пятову.

З нагоди матчу Португалія – Україна "Футбол 24" згадує моменти, завдяки яким його на батьківщині величають живою легендою, а в нас бояться як головної загрози у складі тріумфаторів Євро-2016. У свої 34 Роналду є лише шостим в історії гравцем, який забив мінімум 700 голів за кар'єру в офіційних матчах. Португалець поступається тільки таким бомбардирам, як Йозеф Біцан (805), Ромаріо (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) і Герд Мюллер (735). На чому ж базується міф про легендарного героя наших днів? Ось 30 гольових моментів феноменальної кар'єри Кріштіану.

Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної Португалії

1. Наша історія по суті стартує 7-го жовтня 2002 року. Свій дебютний гол за лісабонський Спортінг 17-річний Крішті забиває так, ніби вже виграв усі ці ЛЧ і Золоті м'ячі, які ще тільки були попереду. Проти Морейренсе Роналду відіграв свій дебютний матч у чемпіонаті Португалії, відразу оформивши дубль. Відібрав м'яч, розкидав усіх опонентів фінтами на швидкості, а потім ще й вискочив вище за всіх на другому поверсі – фірмовий стиль КР7 глядачі могли помітити ще на ранній стадії його кар'єри.

2. Дебютний гол за Манчестер Юнайтед, на який чекали 9 матчів, навіює ностальгію. Схожим чином Андрій Шевченко карав Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, програному лише через жахливі помилки в оборонній лінії. Щоправда в Англії його порівняли з Девідом Бекхемом, що вважали великим авансом для тоді ще тінейджера. Першою жертвою гравця, який дістався МЮ за 19 млн євро, став Портсмут – 1-го листопада 2003-го. У свій дебютний сезон за дорослий Спортінг Роналду забив 5 м'ячів за 31 матч. В Англії на початку було досить скромно: 6 голів за 40 ігор.

3. Свій дебютний гол за дорослу збірну Португалії забив у матчі-відкритті домашнього Євро-2004, вийшовши на заміну. Цього від нього чекали 8 ігор. Від поразки Греції не врятував (грецька стіна стала на заваді національного свята і у фіналі), але його фірмовий почерк побачив увесь світ. Відтоді раз і назавжди став гравцем основи та лідером головної команди своєї країни. І так триває ось уже 15 років!

4. У чвертьфінальній серії пенальті в юного Роналду не затрусились колінка, на відміну від зірок збірної Англії. Далі був його перший гол у плей-офф чемпіонатів Європи. Нідерланди постраждали через той же вбивчий удар з другого поверху. Святкуючи свій гол, зняв футболку – фактично так було започатковано фірмовий жест світової ікони, який потім тільки модифікувався кількістю кубиків пресу та іншими деталями.

Portugal and Netherlands meet tonight in their 13th clash over 28 years. We found this cracker of a game, the 2004 European Championships Semi Final, to give you a taste of what we could expect tonight.



Press play and Enjoy :-) pic.twitter.com/DlY1KBfMgy — Betway Kenya (@Betway_KE) 26 березня 2018 р.

5. Поразку 0:1 від греків супроводжували сльози молодого Роналду. Так, він ніколи не боявся демонструвати справжні людські емоції – краще вже так, ніж посміхатись після того, як тебе громлять. Та часу на плачі в нього вже не було. Хлопчик виріс і змушений був взяти на себе тягар лідера збірної після відходу Фігу, Коуту, Руй Кошти. Кріштіану впорався. Чого тільки варте приниження збірної Росії 7:1, яке сталось 13-го жовтня 2004 року. Забити в оточенні 4-х захисників? Запросто. Шаленим дальнім ударом? Виймайте! Витвір мистецтва, який облетів планету. Найганебніша поразка в історії збірної Росії

6. Він справді довго запрягав. Людина, яка не має собі рівних в історичній класифікації бомбардирів Ліги чемпіонів (124 забиті м'ячі), на дебютний гол у турнірі чекала 4 роки або 27 матчів. Першою його жертвою стала Рома 10-го квітня 2007 року. І знову перемога із зовсім непристойним рахунком 7:1, і знову дубль Роналду. МЮ вийшов у півфінал, але там зупинився на інших італійцях. Мілан у підсумку й виграв ЛЧ.

7. Після місяців тренувань він став одним з найтоповіших фахівців у пробитті штрафних ударів. Січень 2018-го: Кріш забив Портсмуту гол, який англійці стали називати томагавком. Фірмова стійка, розбіг, удар зигзагом – усе на місці вже тоді.

8. Пам'ятний англійський фінал Ліги чемпіонів у Москві відбувся 21-го травня 2008 року. Андрій Шевченко, який відкрив лік голам Челсі в тому єврокубковому сезоні, сидить на лаві запасних. Його конкурент Ніколя Анелька не забиває вирішальний пенальті. Хибить і Роналду, але Челсі підводить ще й Джон Террі. А в основний час Кріштіану забив. У неймовірному польоті на рівні найкращих баскетболістів. Перша виграна Ліга чемпіонів, 42 забиті за 49 матчів голи, що на 19 краще за його рекорд сезону на ту пору – дебютний Золотий м'яч був на підході.

9. Після домашньої нічиєї з Порту 2:2 Манчестер Юнайтед змушений був вигравати. І тільки Роналду зміг пробити "драконів" – неймовірний голасо на вагу путівки у півфінал ЛЧ-2009. Відсунути Кріштіану подалі від воріт, кажете? Та він і метрів з 35-и смертельно небезпечний.

10. І черговий доказ цього настав у півфіналі того ж сезону. Мануель Альмунія та Арсенал підтвердять. Щоправда у фіналі була поразка МЮ від Барселони з не менш величним Мессі.

11. Дебютний сезон за Реал увінчався 33-ма голами у 35-и матчах, однак титулів Мадриду все ще бракувало. Потрібен був прихід іншого португальця. Жозе Моурінью перерва гегемонію Барселони Гвардіоли, яка вигравала все на світі. Кріштіану Роналду забив вирішальний гол для цього. Фінал Кубка Іспанії-2011, справа дійшла до овертайму. У тому сезоні 2010/11 Роналду встановив рекорд результативності за сезон: 53 голи за 54 матчі.

12. Сезон 2011/12. Зародження міфу про битву двох непереможних і найкращих в історії гравців, які б'ють всі рекорди. Роналду вперше забив 60 голів за сезон. А його м'яч у ворота Леванте Marca прозвала польотом комети. Реал набрав феноменальні 100 очок, таки відібравши титул чемпіонів Іспанії в Мессі та компанії.

13. Після двох років домінування Барселони в чемпіонаті Іспанії 21-го квітня 2012 Роналду та Моурінью прибули на Камп Ноу, щоб написати іншу історію. Кріштіану оформив дубль, забивши по суті чемпіонський гол, і відсвяткував у новому стилі: "Заспокойтесь, я тут".

Cristiano Ronaldo "calma calma" goal vs Barcelona in 2012. pic.twitter.com/cpL6k6m6aE — Football Great Goals (@footygreatgoals) 2 березня 2019 р.

14. Піднесений успіхом у Прімері, Роналду прибув з великими амбіціями на Євро-2012, яке для нього стартувало у Львові мінімальною поразкою від Німеччини. В останньому турі потрібно було перемагати Нідерланди, і він знову зробив це. Дубль КР7 і вольова перемога Португалії – останнє що побачив Харків на тому Чемпіонаті Європи. Португальці зупинились лише на Іспанії в серії пенальті.

Ronaldo winner against Netherlands in Euro 2012 is even better with the Titanic song pic.twitter.com/LcFSEwWHY9 — Zeeshan⁷ (@Factnaldo) 13 травня 2018 р.

15. Матч проти болю відбувся 7-го жовтня 2012 року. Роналду оформив дубль на Камп Ноу, врятувавши Реал від поразки проти Барселони (2:2). Приблизно 30 хвилин він відіграв з болем у плечі, іноді проскакували навіть сльози, але навіть у таких умовах він забив вирішальний гол.

16. Коли 5-го березня 2013 він приїхав на Олд Траффорд, то вже встиг забити одній колишній команді на її полі. За свій гол Спортінгу на Альваладе попросив вибачення у вболівальників. І йому знову стало незручно, адже перед тим, як забити переможний гол у ворота Манчестер Юнайтед, його фанати вітали португальця оплесками. Саме це взяття воріт не пустило колишній клуб Крішті у чвертьфінал ЛЧ, яку в тогорічному фіналі розігрували німецькі гранди.

17. Матч 19-го листопада 2013 року, який назвали епічною битвою. У плей-офф відбору ЧС-2014 Ібрагімовіч виводить Швецію вперед. Першу гру виграв Роналду – його гол виявився єдиним. Кріштіану ж повів португальців по перемогу і у Швеції. Він оформив хет-трик і квиток до Бразилії для всієї команди. Приклад божественної гри на контратаках імені одного героя.

A throwback to when Cristiano Ronaldo single handedly carried Portugal to the 2014 world cup. Portugal being 2-1 down against Sweden meant something had to happen and Ronaldo stepped up to bag 2 goals to complete his hatrick. pic.twitter.com/ZkpS4nma5I — StayGoalside (@StayGoalside) 16 лютого 2019 р.

18. Роналду повернувся у рідний Лісабон 24-го травня 2014 року лише з однією метою – привести Реал до історичної десятої перемоги в Кубку та Лізі чемпіонів. Кріштіану спочатку віддав гольовий пас на Марсело поставив розгромну крапку в дербі проти Атлетіко, ставши одноосібним найкращим бомбардиром того сезону ЛЧ. Ештадіу да Луж вибухнув радістю, а КР7 показав свій легендарний торс.

19. У сезоні 2014/15 Роналду оформив декілька вже традиційних хет-триків, одного разу вибухнув покером, а 5-го квітня 2015 року забив 5. Реал розбомбив Гранаду 9:1, а Кріштіану відзначився тричі за 8 хвилин, поставивши фінальну крапку на 89-й. Для Роналду це був найрезультативніший сезон у кар'єрі (61 гол за 54 матчі), однак у підсумку Мадрид задовольнився лише Суперкубком УЄФА, а Мессі відібрав у португальця Золотий м'яч і звання клубного чемпіона Європи.

O dia em que Cristiano Ronaldo marcou 5 gols no mesmo jogo contra o Granada pic.twitter.com/8NjUlcczT0 — PORTAL CR7 (@portalcrsete) 24 січня 2019 р.

20. Реал розтрощив Еспаньйол 6:0 31-го січня 2016 року, а Крішті оформив хет-трик. Роналду підняв Сантьяго Бернбеу на ноги голом, де було все і трохи більше: його фірмовий фінт, швидкість, прохід усіх захисників і блискучий удар.

21. Як виявилось, це була тільки репетиція. Після поразки від Вольфсбурга 0:2 Реал змушений був відіграти неприємний гандикап 12-го квітня на Бернабеу. На кону була путівка у півфінал Ліги чемпіонів-2016. За 2 хвилини першого тайму Кріштіану нівелював відставання, але нічийний рахунок за сумою тримався досить довго. Однак ніхто не мав права стати на шляху Роналду до трьох поспіль тріумфів у Лізі чемпіонів, і це був лиш початок. Португалець оформив хет-трик класним штрафним.

"I remember that night, I told the team that we shouldn't be afraid of neither of him nor of the Bernabeau , but at 17' we were already 2-0 down with a double by CR7, it was monstrous"



~Hecking (Former Wolfsburg manager) on Cristiano Ronaldo

Via Gazzetta dello sport . pic.twitter.com/8zPP4tQnoq — Rishquez (@rishquez) 12 березня 2019 р.

22. Здолавши Манчестер Сіті тільки завдяки автоголу, Реал пройшов у фінал, який дав початок історичній серії. І знову Атлетіко, але цього разу не овертайм, а серія пенальті вирішила долю переможця. Останній тріумфальний пенальті в Мілані на рахунку найкращого бомбардира сезону ЛЧ (16 голів), і це було символічно.

23. Як і те, що він таки виграв великий турнір того року і зі збірною Португалії. Кріштіану – найкращий європейський бомбардир усіх часів у міжнародних турнірах. Він оформив дубль у матчі проти Угорщини (3:3, один з цих голів став окрасою турніру), а потім ще й забив Уельсу гол, який дав місце у фіналі Євро-2016. Роналду просто виграв верхову боротьбу, як робив це мільйон разів. Це був єдиний матч того переможного Чемпіонату Європи, який Португалія виграла за 90 хвилин. Після матчу тепло втішав свого одноклубника Гарета Бейла, вкотре проявивши свою людяність.

24. Реал несподівано поступався Кашімі 18-го грудня 2016 року у фіналі Клубного ЧС-2016, поки не настав його час. Гол з пенальті і ще 2 в овертаймі – черговий титул і звання гравця турніру опинились в його кишені.

25. Чвертьфінал Ліги чемпіонів-2017. Після перемоги в Мюнхні 2:1, здавалось, що Реал однією ногою вже пройшов далі. Однак Баварія примудрилась перевести гру в овертайм. Там і з'являється магія Роналду. Німецькі й не тільки фанати скажуть на це, що якби VAR було задіяно в тому сезоні, то Кріштіану не оформив би хет-трик зі скандальним підтекстом. Утім в історії просто залишиться ще один величний вечір португальського бомбардира.

26. Другий поспіль хет-трик на стадії плей-офф ЛЧ Роналду організував у дербі з Атлетіко. Реал переміг 3:0, і матч-відповідь цього півфіналу перетворився на формальність. Цікаво, що в тому сезоні потрійного тріумфу Кріштіану ще й забив Атлетіко тричі в чемпіонаті Іспанії.

27. Роналду стає унікальним гравцем, який забивав у трьох фіналах ЛЧ в ігровий час. Ювентус був дуже крутим, але Кріштіану з Зіданом – ще кращі. Дубль португальця довершив його творіння на попередніх стадіях. Фундаментальне досягнення. Реал виграв усі головні титули в тому сезоні, залишивши Барселоні лише Кубок Іспанії.

Cristiano Ronaldo vs Juventus in the 2017 Champions League final. What a performance from the GOAT. pic.twitter.com/T9Dbi2WUGF — ManUtdMindset (@ManUtdMindset) 7 серпня 2017 р.

28. Можливо, свій найбільший витвір мистецтва Роналду створив 5-го квітня 2018 року. Навіть фанати Ювентуса аплодували йому на ворожій арені, хоча їхня команда поступилась 0:3. Цей тонкий момент фактично став початком гранде аморе між португальським гравцем та італійським клубом, який пізніше перетвориться у мегатрансфер. У матчі-відповіді туринці ледь не створили камбек з камбеків, але Кріштіану забив на 90+7 з пенальті вирішальний гол. А далі був Київ, третій поспіль тріумф в ЛЧ і слова португальця, що цей турнір потрібно перейменувати на його честь, додавши ім'я і прізвище.

¡MERECIDO! La UEFA hizo una encuesta y el golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a Juventus, en la última #CHAMPIONSxESPN, se quedó con el premio al mejor tanto de la temporada 2017/2018. pic.twitter.com/a8nrB4voGK — Goles de Europa ESPN (@GolesdeEuropa) 28 серпня 2018 р.

29. На ЧС-2018 один з найкращих матів видали Іспанія і Португалія. Роналду забив Давіду Де Хеа тричі, а один з цих голів претендував на звання найкращого на турнірі. Феноменальний виступ Кріштіану, який тягнув свою команду, як міг, та цього разу Франція свого не відпустила, а на шляху КР7 стали бойовиті уругвайці.

30. Він уже робив це з Вольфсбургом, але проти Атлетіко було ще складніше. Команда Сімеоне ніколи не втрачала переваги 2:0 у плей-офф Ліги чемпіонів. Роналду ударами з другого поверху та пенальті приніс Ювентусу історичну перемогу, адже досі подібного камбеку в туринців не траплялось. Бестія, Монстр, Герой. Якими тільки епітетами не наділяли його світові ЗМІ! Просто легенда.

Has there ever been a player as good as Cristiano Ronaldo in the air? pic.twitter.com/YY8eG3HiwU — Goal (@goal) 20 березня 2019 р.

Бонус. Кріштіану забив 8 голів Динамо (кияни програли 2:4 та 0:4) і Шахтарю (донеччани поступились 0:4 і 3:4) в рамках групових етапів ЛЧ. Узагалі команди з України – його друга улюблена жертва (гол у середньому кожні 45 хвилин). Лише шведам забивав частіше. Пятов скуштував від нього 5 м'ячів, пропускаючи раз на 36 хвилин. Шовковський отримав ще 3, тримаючись не більше години. Один з них – прояв класичного Роналду. Космічна простота і геніальність, які зачаровують.