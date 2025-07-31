Центральний захисник Манчестер Сіті Вітор Рейс вирішив змінити клуб вже через пів року після переїзду до Англії. Як повідомляє журналіст Андре Ернан, 19-річний талант офіційно звернувся до керівництва "містян" із проханням відправити його в оренду.

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Рейс хоче мати більше ігрової практики, аби прогресувати й отримати шанс закріпитись у збірній Бразилії. Манчестер Сіті заплатив за нього майже 35 мільйонів євро, підписавши з Палмейраса гравця, якого вважають одним із найперспективніших на своїй позиції. Але пробитись у склад команди Хосепа Гвардіоли – вкрай складне завдання: конкуренцію складають Рубен Діаш, Джон Стоунз, Мануель Аканджі, Натан Аке та Йошко Гвардіол.

На Рейса вже претендують декілька європейських клубів. За даними джерела, конкретні пропозиції надійшли від Порту та Байєра. Обидва варіанти приваблюють гравця регулярною ігровою практикою та участю в єврокубках. Ще одним претендентом є іспанська Жирона, де грають українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов. У Манчестер Сіті наголошують: оренда відбудеться лише в тому разі, якщо клуб переконається в тому, що Рейс отримає високий рівень конкуренції та ігровий стиль, сумісний із філософією Гвардіоли.

В складі Манчестер Сіті Рейс провів 4 матчі. Контракт гравця з командою чинний до 2029 року.

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