Черговий вияв невдоволення відбувся на гостьовому матчі "червоних дияволів" проти Лідса (0:0).

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Вболівальники МЮ запустили над стадіоном літак з банером: "2 мільярди вкраден. Глейзери, геть". Упродовж тижня фанати клубу проводили масові акції протесту і навіть блокували тренувальну базу. Діяльність Глейзерів давно викликає обурення, а рішення приєднатися до Суперліги (вже скасоване) переповнило чашу терпіння.

Нагадаємо, родина Глейзерів володіє контрольним пакетом Манчестер Юнайтед з 2005 року. Нинішня ціна клубу складає понад 4 млрд доларів.

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