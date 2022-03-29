Мігель ван Дамм 5 років боровся з лейкемією. У сезоні 2015/16 воротар тільки завоював місце в основі Серкль Брюгге, як дізнався про рак. Він пройшов курс хімієтерапії і ніби вилікувався, але лейкемія повернулася.

Згодом ван Дамму повідомили, що лікування неможливе, і він незабаром помре. Жахливі новини прийшли на другий день після того, як Мігель дізнався, що стане батьком. Він дожив до народження малюка, але щастя тривало менше року.

Помер екс-форвард Динамо, Шахтаря і Карпат Диковець