28-річний воротар Серкль Брюгге помер, програвши боротьбу з лейкемією
12:44 - Читать на русском
Воротар бельгійського клубу Мігель ван Дамм пішов на той світ через рак.
Мігель ван Дамм 5 років боровся з лейкемією. У сезоні 2015/16 воротар тільки завоював місце в основі Серкль Брюгге, як дізнався про рак. Він пройшов курс хімієтерапії і ніби вилікувався, але лейкемія повернулася.
Згодом ван Дамму повідомили, що лікування неможливе, і він незабаром помре. Жахливі новини прийшли на другий день після того, як Мігель дізнався, що стане батьком. Він дожив до народження малюка, але щастя тривало менше року.
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