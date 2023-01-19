25-річний вихованець Тоттенхема загинув після аварії на воді
18:52 - Читать на русском
Англійський захисник Антон Волкс пішов з життя через нещасний випадок біля Маямі.
Волкс загинув після аварії біля берегів Флориди напередодні, повідомляє Daily Mail з посиланням на офіційні джерела. У нього залишилася дівчина Алексіс і донька Айла.
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25-річний захисник помер внаслідок аварії двох човнів на воді. Антона намагалися реанімувати, однак футболіст не повернувся до життя. У день трагедії він поділився в Instagram кадрами з тренування.
Волкс був вихованцем Тоттенхема, але не пробився в основну команду "шпор". Захисник пограв за Портсмут і Атланту Юнайтед, а минулий сезон провів у складі Шарлотта.
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