Англійський захисник Антон Волкс пішов з життя через нещасний випадок біля Маямі.

Волкс загинув після аварії біля берегів Флориди напередодні, повідомляє Daily Mail з посиланням на офіційні джерела. У нього залишилася дівчина Алексіс і донька Айла.

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25-річний захисник помер внаслідок аварії двох човнів на воді. Антона намагалися реанімувати, однак футболіст не повернувся до життя. У день трагедії він поділився в Instagram кадрами з тренування.

Волкс був вихованцем Тоттенхема, але не пробився в основну команду "шпор". Захисник пограв за Портсмут і Атланту Юнайтед, а минулий сезон провів у складі Шарлотта.