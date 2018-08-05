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23 роки епохи Буффона: від дебюту за Парму проти Джорджа Веа до трофею разом з його сином

12:25 420 Читать на русском
23 роки епохи Буффона: від дебюту за Парму проти Джорджа Веа до трофею разом з його сином
Джанлуїджі Буффон / фото: Твіттер Буффона

Знаменитий голкіпер Джанлуїджі Буффон здобув свій перший трофей у складі ПСЖ. Багато вболівальників у цьому побачили певний символізм.

Влітку 2018 року Джанлуїджі Буффон вперше в кар'єрі наважився покинути Серію А та підписав контракт з ПСЖ. Вчора у складі паризького клубу голкіпер виграв перший трофей у Франції – в матчі за Суперкубок Франції ПСЖ легко знищив Монако.

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Один з голів на рахунку 18-річного Тімоті Веа – сина легендарного нападника Джорджа Веа, який зараз обіймає посаду президента Ліберії. Цікаво, що майже 23 року тому – 19 листопада 1995-го тоді ще 17-річний Буффон вперше вийшов на поле у стартовому складі матчу чемпіонату Італії проти... Мілана з Джорджем Веа у складі. На той момент до народження Тімоті Веа залишалось ще практично 5 років.

Той поєдинок завершився з рахунком 0:0. Вже в наступному сезоні юний Буффон став основним голкіпером Парми, а за кілька років – найдорожчим воротарем у світі. У Ювентусі італієць став багаторазовим чемпіоном Італії, чемпіоном світу у складі збірної Італії та справжньою легендою світового футболу.

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Дійсно красива історія. Не виключено, що у складі ПСЖ легендарний Буффон відзначить свій 42-й День народження, адже контракт голкіпера підписаний за схемою "1+1", а сам голкіпер наразі не збирається завершувати кар'єру.

Суперкубок Франції

Парі Сен-Жермен - Монако: Субота 04 серпня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
4 : 0
Монако
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