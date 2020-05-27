23-річного англійського футболіста знайшли мертвим

Чергова трагедія сколихнула футбольний світ.

Захисник англійського клубу Моркам Крістіан Мбулу помер у віці 23 років, повідомляє видання Mirror.

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Тіло футболіста було знайдено поліцією у власному будинку. Причина смерті гравця не повідомляється.

Одним з перших, хто повідомив про втрату свого екс-футболіста став президент шотландського Мазервел Джим Макмахон, за який Мбулу виступав у сезоні 2018/19. "Ми були шоковані, коли дізналися про смерть Крістіана. Він був доброзичливим, приємним і самовідданим юнаком, якого ми всі дуже любили. Всі наші думки з сім'єю Крістіана у ці важкі часи", – цитує слова Макмахона офіційний сайт Мазервела.

До слова, Мбулу розпочав професіональну кар'єру футболіста у клубі Брентвуд Таун у 2013 році, звідки перейшов у Міллуолл. Після закінчення контракту рік пограв у Шотландії і повернувся до Англії – в команду Крю Александра. З 2020 року виступав за Моркам, який грає у Лізі 2 – четвертому за значущістю дивізіоні в системі футбольних ліг Англії.

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