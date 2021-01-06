У таборі Браги шоковані новиною про біду свого футболіста.

Захисник Браги Діогу Казіміру змушений призупинити професіональну кар'єру для боротьби з раком, у 22-річного португальця знайшли лімфому, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"З даного моменту Брага висловлює Діогу Казіміру повну підтримку в цій боротьбі, яка стосується всіх. Тому що жоден воїн не бореться самотужки", – йдеться у заяві клубу.

Казіміру виступав за дубль Браги, у нинішньому сезоні Діогу провів 19 матчів.

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