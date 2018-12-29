22-річний англійський футболіст жорстоко побив дівчину на парковці та отримав 9 місяців в’язниці, – шокуюче відео

Колишній гравець Астон Вілли Рікардо Колдер відзначився жахливим вчинком.

На одній з автостоянок у футболіста та його знайомої медсестри виник конфлікт. Дівчина в’їхала у машину футболіста та виклика у Колдера напад люті.

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Футболіст спочатку почав бити кулаком дівчину через відчинене вікно машини, а згодом відкрив двері та наносив удари ногами. Як результат, у дівчини велика кількість забоїв на обличчі, а також зламаний палець.

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Ріккардо Колдер був визнаний винним у побитті дівчини судом та отримав покарання у вигляді 9 місяців під вартою.