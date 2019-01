22 пенальті та переможний гол голкіпера-резервіста: як Монако з Анрі продирались у півфінал Кубка ліги

Монако та Ренн видали божевільний поєдинок у чвертьфіналі Кубка французької ліги.

Основний час зустрічі на стадіоні Луї II завершився результативною нічиєю 1:1. На гол хавбека Ренна Бенджамена Буріго Монако відповів влучним пострілом Роні Лопеша.

Захисник Честерфілда зрівняв рахунок на 90+5, замінив голкіпера та відбив пенальті – божевілля нового року

З'ясовувати сильнішого командам довелось у серії пенальті, де був влаштований справжній трилер з елементами драми. Монако та Ренн аж 22 рази пробивали з "позначки", щоб визначити володаря путівки у півфінал.

Несподіваним героєм команди Тьєрі Анрі став резервний голкіпер Лоїк Бадіашиле, який виконав переможний пенальті. Крім цього, 20-річний страж воріт парирував ще три постріли з "позначки" від гравців Ренна.

? Saves three penalties

Scores the winner



What a night for Monaco's 20-year-old goalkeeper, Loic Badiashile! pic.twitter.com/CJPhcqH4dD