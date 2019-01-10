toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

22 пенальті та переможний гол голкіпера-резервіста: як Монако з Анрі продирались у півфінал Кубка ліги

16:20 796 Читать на русском
22 пенальті та переможний гол голкіпера-резервіста: як Монако з Анрі продирались у півфінал Кубка ліги
Лоїк Бадіашиле – новий герой Монако

Монако та Ренн видали божевільний поєдинок у чвертьфіналі Кубка французької ліги.

Основний час зустрічі на стадіоні Луї II завершився результативною нічиєю 1:1. На гол хавбека Ренна Бенджамена Буріго Монако відповів влучним пострілом Роні Лопеша.

Захисник Честерфілда зрівняв рахунок на 90+5, замінив голкіпера та відбив пенальті – божевілля нового року

З'ясовувати сильнішого командам довелось у серії пенальті, де був влаштований справжній трилер з елементами драми. Монако та Ренн аж 22 рази пробивали з "позначки", щоб визначити володаря путівки у півфінал.

Несподіваним героєм команди Тьєрі Анрі став резервний голкіпер Лоїк Бадіашиле, який виконав переможний пенальті. Крім цього, 20-річний страж воріт парирував ще три постріли з "позначки" від гравців Ренна.

Теги
Ренн Ренн Монако Монако Франція Відеоновини Кубок французької ліги
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов офіційно став гравцем Малаги
    Іспанія — 15:362296 Селезньов офіційно став гравцем Малаги
2
год
:
15
хв
Атлетік
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук