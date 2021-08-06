Переможець найбільшого у світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву.

Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн – тому, що той, кому пощастить зірвати 226 мільйонів доларів у тиражі в цю суботу через TheLotter.net, отримає на руки 115 мільйонів доларів, після вирахування законних податків. Ці 115 мільйонів вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 226 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 7 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net.

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює:

Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів і сальвадорець, який виграв 1 мільйондоларів.

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз у 226 мільйонів доларів", – додає представник спецслужби theLotter.net, Адріан Коореманс.

Джекпот Powerball досяг 226 млн доларів.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною у 4,22 євро!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", – пояснює Коореманс. –Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", – каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті – Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в 1 мільйон доларів! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б 15 мільйонів доларів.

Наступний тираж

Масштабний лотерейний приз у 226 мільйонів доларів лотереї Powerball буде розіграний в ніч з суботи на неділю, і кожен може взяти участь в цьому тиражі, з офіційними білетами, які можна купити на сайті theLotter.net. Продаж білетів на сайті буде здійснюватися аж до однієї години до початку тиражу.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі по лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально.