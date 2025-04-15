21-річний партнер гравця Динамо повторив подвиг Райса з матчу проти Реала – вийшло ще драматичніше
Віборг переграв Сількеборг (2:1) у 25 турі чемпіонату Данії завдяки двом шедеврам у стилі зірки Арсенала Деклана Райса.
Віборг вирвав перемогу у Сількеборга за 15 хвилин. У середині другого тайму на поле вийшов Ісак Дженсен. Саме 21-річний нападник кардинально змінив ситуацію на полі.
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Віборг заробив на 74 хвилині право пробити штрафний. Дженсен підійшов до м'яча і фантастичним ударом відправив його у сітку воріт. Через невеликий проміжок часу арбітр знову призначив стандарт і знову Ісак вдало пробив.
Дженсен таким чином оформив два голи зі штрафних, як і Деклан Райс у матчі проти Реала в Лізі чемпіонів.
Варто нагадати, що за Віборг виступає Джастін Лонвейк, який належить київському Динамо. У данського клубу є можливість викупити гравця.