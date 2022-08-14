У цей день 2002 року португальський феномен Кріштіану Роналду зіграв перший офіційний матч у дорослому футболі.

14 серпня 2002-го Кріштіану Роналду вперше вийшов на поле в офіційному матчі за лісабонський Спортінг. Відтоді ми вже 20 років насолоджуємося голами грандіозного футболіста.

Спортінг грав кваліфікаційний поєдинок Ліги чемпіонів проти Інтера. Роналду випустили на заміну в другому таймі. Юний талант порадував публіку кількома фінтами, але забити команді не допоміг. Той поєдинок завершився нульовою нічиєю, а в матчі-відповіді Спортінг програв Інтеру.

За свою кар'єру Кріштіану виграв неймовірну кількість титулів. 5 перемог у Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії, двічі – чемпіоном Іспанії та Італії, виграв Євро-2016 зі збірною Португалії. А ще завоював 5 "Золотих м'ячів".

"Барселона – це останній клуб у світі, куди я міг би перейти". Королівські правила життя Кріштіану Роналду