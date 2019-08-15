20-річний гравець з Уельсу наклав на себе руки – він проходив перегляд в Манчестер Юнайтед

Моторошний випадок стався в Уельсі з гравцем місцевих юніорських збірних Джоелом Дарлінгтоном.

Мати і брат знайшли Дарлінгтона мертвим в гаражі свого будинку, повідомляє Daily Post.

Загибель Сали: поліція назвала ймовірну причину смерті футболіста

Повідомляється, що валлійскій футболіст Джоел Дарлінгтон наклав на себе руки. 20-річний гравець виступав за збірні Уельсу на юніорському рівні і вважався великим талантом, але травми зіпсували йому кар'єру.

Дарлінгтон проходив перегляд у Манчестер Юнайтед, але покинув його через перелом руки. З 2017 року його турбували болі в спині через пошкодження хребетного диску. Фізіотерапія і аккупунктура не змогли з ними впоратися.

Екc-форвард збірної ПАР був жорстоко вбитий, отримавши сім куль – моторошні фото