toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

20-річний гравець з Уельсу наклав на себе руки – він проходив перегляд в Манчестер Юнайтед

10:22 928 Читать на русском
20-річний гравець з Уельсу наклав на себе руки – він проходив перегляд в Манчестер Юнайтед
Джоел Дарлінгтон / Daily Post

Моторошний випадок стався в Уельсі з гравцем місцевих юніорських збірних Джоелом Дарлінгтоном.

Мати і брат знайшли Дарлінгтона мертвим в гаражі свого будинку, повідомляє Daily Post.

Загибель Сали: поліція назвала ймовірну причину смерті футболіста

Повідомляється, що валлійскій футболіст Джоел Дарлінгтон наклав на себе руки. 20-річний гравець виступав за збірні Уельсу на юніорському рівні і вважався великим талантом, але травми зіпсували йому кар'єру.

Дарлінгтон проходив перегляд у Манчестер Юнайтед, але покинув його через перелом руки. З 2017 року його турбували болі в спині через пошкодження хребетного диску. Фізіотерапія і аккупунктура не змогли з ними впоратися.

Екc-форвард збірної ПАР був жорстоко вбитий, отримавши сім куль – моторошні фото

blog_ava
АЗ – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
08:30
2442
Теги
Світ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уельс Уельс Смерті футболістів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
48
хв
Зоря
20:00
ЦСКА Софія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук