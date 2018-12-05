2018-й став одним з найуспішніших щодо масовості й якості проведення Фестивалів чемпіонів "Відкриті уроки футболу"

Підбиваючи підсумки року щодо реалізації Федерацією футболу України та благодійним фондом "Розвиток футболу України" важливих соціальних ініціатив у проекті Фестиваль чемпіонів "Відкриті уроки футболу", перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко зазначив: "Рік, що минає, став одним із найуспішніших щодо масовості й якості проведення фестивалів чемпіонів "Відкриті уроки футболу".

Впродовж року було проведено 41 великий фестиваль, в якому взяли участь більше 8000 дітей. Серед них – більше 30 % дівчат.

Важливою соціальною місією проекту стало те, що близько половини учасників були дітьми внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, що нині захищають Україну на сході.

У післяфестивальних регулярних активностях у межах проекту було задіяно більше 20000 дітей та близько 2000 волонтерів.

Інструктори взяли участь у міжнародному семінарі в Молдові, було організовано три всеукраїнські семінари для лідерів волонтерів у Запоріжжі й Чорноморську та один семінар від партнерів проекту, всеукраїнської фундації "Захист прав дітей", із впровадження інноваційного підходу "Громада/спорт + школа + поліція" у Дніпрі.

Крім того, у кожній області регіональні федерації футболу провели навчання для своїх місцевих волонтерів.

Ще одним цьогорічним ноу-хау проекту стало залучення молодих лідерів – старшокласників, які стануть волонтерами проекту в майбутньому. Для них були проведені два молодіжні кемпи в Харкові – на базі університету внутрішніх справ та навчально-тренувальній базі "Металіст". Їх проводили найкращі світові експерти з німецької організації StreetFootballWorld та данської Асоціації крос-культурних проектів. До речі, до другого табору виявили бажання долучитися й міжнародні учасники – для набуття українського досвіду.

Проект, ініційований Федерацією футболу України та благодійним фондом "Розвиток футболу України", було підтримано Європейським Союзом, а після проведення кемпів – і федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Надійними партнерами з боку української держави виступили міністерство освіти і науки, Національна поліція, а також місцеві органи влади.

Нагадаємо громади, які у 2018 році відгукнулися на цю важливу соціальну ініціативу допомоги дітям і взяли участь у проекті: Ямпіль на Вінничині, Ківерці та Горохів на Волині, Павлоград, Дніпро і Кам’янське в Дніпропетровській області, Краматорськ і Бахмут у Донецькій області, Пилиповичі Новоград-Волинського р-ну на Житомирщині, Хуст на Закарпатті, Запоріжжя, Роздол Михайлівського р-ну та Пологи в Запорізькій області, Снятин на Івано-Франківщині, а також Богородчани, де вже традиційно проводяться фестивалі, організовані повністю завдяки власним місцевим ресурсам (цього разу – для дітей воїнів АТО), Вишневе (за участю голови представництва ЄС в Україні Х. Мінгареллі) і Княжичі Броварського р-ну на Київщині, Київ (участь у Фестивалі чемпіонів УЄФА на Хрещатику під час фіналів Ліги чемпіонів, а також на полях Дитячої академії ФФУ), Новгородка у Кіровоградській області, Старобільськ і Сватове в Луганській області, Яворів і Винники у Львівській області, Миколаїв і Березнегувате на Миколаївщині, Барабой Овідіопольського р-ну та Одеса (спільно з ФК "Реал" (Мадрид), Пирятин на Полтавщині, Дубровиця в Рівненській області, Степанівка Сумського р-ну, Підволочиськ на Тернопільщині, Красноград, Плоске Великобурлуцького р-ну, Сахновщина та Мала Данилівка в Харківській області (в останньому місці фестиваль було організовано самостійно, повністю завдяки місцевим ресурсам), Нижні Сірогози на Херсонщині, Асканія-Нова (фестиваль організовано Федерацією футболу АР Крим, що базується в Херсонській області), Кам’янець-Подільський на Хмельниччині, Городище на Черкащині, Хотин у Чернівецькій області та Городня на Чернігівщині.