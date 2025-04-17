Фінансові проблеми Барселони породжують численні спекуляції на тему продажу головних лідерів команди, зокрема 17-річного Ламіна Ямаля.

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Проте "блаугранас" навіть не замислювались над пропозиціями у 200 мільйонів євро від інших топ-клубів Європи щодо іспанського вундеркінда, чинний контракт якого закінчується у 2026 році.

Керівництво Барселони вже погодило всі деталі нової угоди з Ямалем і просто чекає липня, коли гравцю виповниться 18 років, повідомляє Football Transfers. За інформацією журналістів, єдиною перешкодою для підписання контракту було правило, що неповнолітні гравці не можуть підписувати угоди на 5 років.

Нагадаємо, що Ламін Ямаль в поточному сезоні забив 14 голів та віддав 21 асист в 45 матчах в усіх турнірах у складі Барселони.

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