Легендарний бразилець Зе Роберто показав тіло, яке має далеко не кожен молодий футболіст.

Колишній півзахисник Реала, Баварії та збірної Бразилії Зе Роберто продовжує вражати своєю фізичною підготовкою. У своєму Instagram 51-річний футболіст поділився секретом неймовірного тіла, яким він захоплює підписників.

Легенда Баварії шокував фізичною формою – він займається культуризмом і дасть фору чинним футболістам

За словами Зе Роберто, його щоденна програма включає 2000 присідань, розбитих на чотири підходи по 500 протягом дня. Крім того, він дотримується суворої дієти – у його раціоні переважають курка, риба та овочі, тоді як червоне м’ясо практично повністю виключене.

Результат – рельєфний прес і м’язи, яким позаздрять навіть професійні атлети. На фото спортсмен виглядає так, ніби може змагатися на будь-якому фітнес-турнірі.

Зе Роберто залишив яскравий слід у футболі – виступи за Реал, Байєр, Баварію, Греміо, Сантос та десятки матчів у складі збірної Бразилії. Тепер він надихає прикладом із тренажерної зали, доводячи, що дисципліна й робота над собою не мають віку.

