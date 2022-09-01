Останнім часом міжнародна букмекерська компанія зі штаб-квартирою на Кіпрі 1xBet, як і багато інших глобальних брендів, піддається системним нападкам з боку певних українських ЗМІ. Стиль і контекст публікацій, повна відсутність фактів, логіки та очевидної аргументації в стилі "за всяку ціну підмішати російський слід" не залишає сумнівів у їхньому замовному характері.

У більшості випадків, ми не реагуємо на подібні вкиди, тому що будь-який наклеп видно з першого погляду. Однак свіже "вкидання" виявилося настільки абсурдним, що ми вважаємо за необхідне його прокоментувати.

Виконавці останнього чорного піар-випаду в наш бік настільки не заморочувалися, що, фабрикуючи новий фейк, не спромоглися зробити нічого кращого, ніж просто придумати неіснуючу акцію на сайті 1хСтавка (будь-який бажаючий, озброївшись VPN, може переконатися, що цієї акції на сайті не існує), а потім ще й знову абсолютно необґрунтовано зв'язати 1хСтавку з брендом 1xBet.

Ми неодноразово заявляли і повторюємо знову: 1xBet не має жодного стосунку до компанії 1хСтавка. Про це ми заявляємо з моменту появи бренду 1хСтавка, який помилково почали приписувати до компанії 1хBet.

Рекомендуємо представникам ЗМІ не ганятися за явно жовтими та замовними матеріалами.