У суботу, 9 листопада, 16-й тур другого за силою дивізіону продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 16-й тур

Група А

Агробізнес – Нива Т – 0:1

Гол: Різник, 55

Буковина – Металіст – 2:1

Голи: Кольцов, 10 (п.), Бойчук, 75 – Гомес Ферейра, 82

Група Б

Діназ – ЮКСА – 0:2

Голи: Дебелко, 36, Вава, 74 (п.)

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Тернопільська Нива на виїзді несподівано здолала лідера групи А – Агробізнес. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на початку другого тайму. Різник накрутив двох захисників, поклавши їх на газон і закрутив у дальній кут – м'яч з рикошетом від правої стійки влетів у сітку. Третя поразка команди з Волочиська в останніх чотирьох матчах залишила підопічних на вершині турнірної таблиці, однак відрив від найближчого переслідувача – Епіцентра – скоротився до 8 очок (у команди з Кам'янця-Подільського ще 2 гри в запасі). Нива натомість набрала 13 балів і піднялась у топ-5.

Буковина вже на 10-й хвилині вийшла вперед у матчі з Металістом. Мизюк у власному штрафному зачепив Гончарука і арбітр вказав на позначку. Повтор, однак, показав, що форвард Буковини відверто симулював і контакту з суперником не було, але рішення рефері залишили в силі. Кольцов з пенальті відкрив рахунок у матчі.

В середині другого тайму Бойчук отримав діагональ на правий фланг, увірвався у штрафний і вирішив пробити, замість того, щоб віддати на партнера – рішення виявилось вірним і м'яч влетів у дальній кут повз голкіпера, який зреагував на удар з запізненням. Наприкінці зустрічі Гомес Ферейра один гол відквитав, головою замкнувши навіс з кутового на дальню стійку. Перемога принесла Буковині 20 очок і третю сходинку групи А, Металіст з 16-ма пунктами четвертий.

ЮКСА на виїзді здолала аутсайдера групи Б – Діназ. Дебелко незадовго до перерви вивів представників Київської області вперед – гості під пресингом відібрали м'яч у суперника в центрі поля, той відскочив до екс-форварда і Роман, зробивши декілька кроків, з далекої відстані закинув сферу голкіперу за комірець.

В середині другого тайму Дебелка штовхнули у штрафному Діназа і арбітр призначив пенальті. Вава з позначки переграв досвідченого Бандуру, який вгадав напрямок польоту м'яча, але у стрибку не дотягнувся. Перемога дозволила ЮКСА набрати 27 очок і вийти в лідери групи Б. Діназ з 10-ма пунктами восьмий.

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