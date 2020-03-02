Воротар відбив три пенальті поспіль і став героєм матчу – унікальний випадок з італійської глибинки

Один з матчів аматорської ліги чемпіонату Італії запам'ятався героїчним перфомансом 19-річного голкіпера Габріеле Фалькі.

У матчі Порто Торрес – Стінтіно арбітр призначив пенальті, який форвард гостей пробивав тричі через порушення правил під час удару. Молодий воротар Порто Торрес Габріеле Фалькі парирував усі удари і зберіг для своєї команди мінімільну перемогу з рахунком 1:0, інформує L'Unione Sarda.

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Зазначимо, що Порто Торрес мав статус професіонального клубу до 2014 року. Завдяки цій перемозі команда з курортоного містечка на Сардинії піднялися на 10 місце групи Б регіональної ліги (6 дивізіон чемпіонату Італії, – прим).

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