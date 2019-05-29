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19-річний Вевертон принизив Неймара на тренуванні – лідер бразильців оскаженів від нахабності юнака

12:54 1998 Читать на русском
19-річний Вевертон принизив Неймара на тренуванні – лідер бразильців оскаженів від нахабності юнака
Неймар / Reuters

Правий захисник Крузейро зазіхнув на репутацію самого Неймара, який не любить подібних жартів.

Юний гравець продемонстрував неабияку сміливість на тренуванні "селесао".

Неймар не зміг завершити тренування збірної Бразилії через проблеми з коліном

У одному з моментів Вевертон технічно прокинув м'яч поміж ніг Неймару – більшого приниження для футболіста годі й придумати! От і прима національної збірної не стерпіла – форвард ПСЖ схопив 19-річного хлопчину за футболку і повалив на землю.

Неймар позбавлений статусу капітана збірної Бразилії – пов'язку отримав його друг

Про подальшу долю Вевертона в складі національної збірної не повідомляється, але сподіваємось, що Неймар пробачить йому нешанобливе ставлення до власної персони.

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футбольні курйози Відеоновини Світ Неймар Неймар Бразилія Бразилія
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