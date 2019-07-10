19-річний хавбек Фенербахче, яким цікавився Реал, перейде в Наполі

Півзахисник Фенербахче Еліф Ельмас наступний сезон може розпочати в Наполі.

Італійський клуб найближчими днями збирається підписати контракт з 19-річним македонським півзахисником Еліфом Ельмасом. Сума трансферу складе 18 мільйонів євро, повідомляє Сalciomercato.com.

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Хавбек має замінити Марко Рога, якщо той покине клуб та перейде у Дженоа. Нагадаємо, раніше гравцем Фенербахче цікавився мадридський Реал.

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У минулому сезоні Ельмас провів за турецький клуб 40 поєдинків в усіх турнірах та забив 4 голи, чим допоміг Фенербахче фінішувати на 6 позиції у турецькій Суперлізі.