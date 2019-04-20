18-річний талант Сіті першим голом в АПЛ прибив Тоттенхем – Гвардіола йому мало довіряє, але сьогодні назвав себе генієм

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден відмінно скористався шансом від Пепа Гвардіоли та забив переможний гол у важливому поєдинку з Тоттенхемом.

Фоден – один з головних англійських талантів, майбутнє національної збірної. Преса регулярно дорікає Гвардіолі, що він не дає хлопчині розкритися. У чемпіонаті тренер дійсно мало довіряє 18-річному хавбеку, використовуючи його в другорядних турнірах. Матч з Тоттенхемом став для Філа 12-м в цьому сезоні АПЛ, однак досі гравець награв менше 200 хвилин – переважно виходив на заміну під завісу зустрічей.

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Ставка на Фодена в старті проти "шпор" дуже швидко принесла плоди. Вже на 5-й хвилині він забив єдиний гол у матчі, замкнувши класну комбінацію з навісом Бернарду Сілви та скиданням Серхіо Агуеро. Цей м'яч – перший для Філа в АПЛ. Тінейджер став третім наймолодшим автором гола Сіті в чемпіонаті після Майки Річардса та Даніеля Старріджа.

Фоден сьогодні грав на позиції Давіда Сілви. Добре підтримував атаки, перевантажував необхідні зони на підступах до штрафного майданчика Тоттенхема, брав на себе відповідальність за складні передачі. Завдав трьох ударів (два в площину), всі три спроби дриблінгу завершилися вдало. Фішка Філа – ривки у карну зону з глибини. В Англії за такі вчасні підключення його вже називають "манчестерський Лемпард".

Філ провів на полі 84 хвилини, відбігавши найбільшу дистанцію серед всіх гравців – 11,53 кілометра. Він допомагав партнерам і в роботі без м'яча: 2 вдалі відбори, 3 підбирання, 1 перехоплення. Англійська преса ставить йому високі оцінки, але найкращим гравцем матчу виділяє Бернарду Сілву. Саме португалець отримав нагороду Man of the Match та віддав її Фодену.

Great touch from Bernardo Silva giving his Man of the Match award to Phil Foden! pic.twitter.com/GdAvNpu3zB — Soccer AM (@SoccerAM) 20. April 2019

"Я геній! Який же класний тренер! Фоден забив гол і багато в чому допоміг. Я вирішив його випустити, щоб більше атакувати чужий штрафний майданчик. Він зіграв не ідеально, може й краще, але такий матч в АПЛ – величезний досвід. Філ – неймовірний футболіст, він додає нашій команді динаміки та інтенсивності", – коментує не без жартів після матчу Пеп Гвардіола.

"Коли випадає шанс – я хочу ним скористатися. Сьогодні це вдалося. Я прагну забивати голи. Дивлюся на кожного партнера, намагаюся в них вчитися", – ділиться враженнями сам Фоден.

Можливо, Фодену вдасться пробитися в зірки непопулярним нині способом – не через вояж у Бундеслігу, а через пекельну конкуренцію в АПЛ.

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