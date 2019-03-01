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18-річний талант Аякса Мітчелл Баккер стане гравцем ПСЖ

09:30 386 Читать на русском
18-річний талант Аякса Мітчелл Баккер стане гравцем ПСЖ
Мітчелл Баккер / Фото ФК Аякс

Захисник Аякса Мітчелл Баккер матиме всі шанси стати відкриттям Ліги 1.

Мітчелл Баккер приєднається до табору ПСЖ після завершення поточного сезону, повідомляє RMC.

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У 18-річного захисника завершується контракт з нідерландським грандом, і гравець змінить команду на правах вільного агента.

Баккер є вихованцем Аякса і виступає за молодіжну команду клубу. У нинішньому сезоні він також одного разу опинився в заявці на матч чемпіонату Нідерландів, проте так і не з'явився на полі.

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Теги
Трансфери Франція Мітчелл Баккер Мітчелл Баккер Аякс Аякс ПСЖ ПСЖ
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