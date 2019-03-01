18-річний талант Аякса Мітчелл Баккер стане гравцем ПСЖ

Захисник Аякса Мітчелл Баккер матиме всі шанси стати відкриттям Ліги 1.

Мітчелл Баккер приєднається до табору ПСЖ після завершення поточного сезону, повідомляє RMC.

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У 18-річного захисника завершується контракт з нідерландським грандом, і гравець змінить команду на правах вільного агента.

Баккер є вихованцем Аякса і виступає за молодіжну команду клубу. У нинішньому сезоні він також одного разу опинився в заявці на матч чемпіонату Нідерландів, проте так і не з'явився на полі.

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